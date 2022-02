Sloane Stephens do zmage v Guadalajari Sportal Nekdanja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu Sloane Stephens je osvojila svoj prvi turnir WTA po letu 2018. V finalu Guadalajare je šesta nosilka po treh nizih in dveh urah ter 28 minutah igre s 7:5, 1:6 in 6:2 premagala Čehinjo Marie Bouzkovo, sicer 96. igralko z lestvice WTA.

