Četrtošolka Polina in njeni starši so umrli v avtomobilu 24ur.com Med spopadi v Ukrajini je bilo ubitih že več kot deset otrok. Prva imenovana žrtev je deklica Polina iz Kijeva, ki je obiskovala četrti razred. Na avtomobil, v katerem je bila petčlanska družina, so streljali ruski saboterji, je sporočil kijevski podžupan. Starši in ona so umrli na kraju dogodka, njenega bratca in sestrico pa so odpeljali v bolnišnico.

