Med vikendom kar 408 klicev na policijsko upravo, na cestah številni pijani in omamljeni vozniki Primorske novice Policisti Policijske uprave Koper so med vikendom intervenirali v kar 108 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 408 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lahkimi poškodbami, zasegli so šest vozil. Obravnavali so tudi pet tatvin in vlom v vozilo ter 13 kršitev javnega reda.

