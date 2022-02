Po enodnevnem iskanju našli starejšo gospo, živo, a poškodovano 24ur.com Policisti so skupaj s pomočjo gasilcev, gorskih reševalcev, vodnikov in njihovih reševalnih psov ter domačinov našli starejšo gospo v okolici Mosta na Soči, ki so jo pogrešali sorodniki. Sodelujoči v iskalni akciji so pregledovali tako bližnje stezice kot redko poseljena območja, lovske in planinske poti. Iskali so jo tudi s pomočjo drona. Od takrat, ko so jo svojci začeli pogrešati in so jo nasl...

