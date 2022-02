Zimske počitnice so tu in marsikdo jih bo izkoristil za smučanje – in to morda celo v tujini! Kaj pa potrebujete, da bo spust po belih strminah varen? Ne glede na to, ali boste smučali v Sloveniji ali v tujini, je poleg upoštevanja osnovnih 10 pravil FIS za varno smuko na smučišču ključna primerna in pravilno vzdrževana smučarska oprema, ustrezna obutev, ki ne sme biti ne premajhna ne prevelika i ...