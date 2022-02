Piše: C. R. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju, ki ga je sklicalo francosko predsedstvo. Zasedanje je bilo namenjeno razpravi o konkretnih odzivih na razmere v Ukrajini. Ministri EU za notranje zadeve so se osredotočili na humanitarno pomoč Ukrajini, sprejem beguncev in s tem aktivacijo Direktive o začasni za ...