»Kot bi se nekateri igrali v »peskovniku« … za pest zemlje, in to tuje« Svet 24 Pravice niso povsem samoumevne, pravi nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, danes svetovalka predsednika republike. O tem v Sloveniji priča izbris državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so šele po 30 letih prejeli opravičilo najvišje instance v državi. Pred leti smo Slovenci dehumanizirali begunce z Bližnjega vzhoda, bomo tokrat isto naredili beguncem iz Ukrajine?





