Varnostnik ujel vlomilca Dnevnik V noči na nedeljo so bili ljubljanski policisti obveščeni o vlomu v skladišče trgovine z električnim blagom na območju Črnuč. Šlo je za tri osumljence, ki so v prostore vlomili in od tam odnesli električne vodnike. Pri tem jih je zalotil...

