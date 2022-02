Mamila in certifikati Dnevnik Hrvaški policisti so pri redni kontroli prometa v petek prijeli 22-letnega Slovenca, ki je med policijskim pregledom iz avtomobila vrgel mamila in prazna potrdila o cepljenju ter nato pobegnil. Moškega so policisti hitro ujeli na parkirišču....

