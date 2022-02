Pelji me, prosim - brezplačni prevozi za starejše tudi v Dolenjskih Toplicah Dolenjski list Od jutri dalje bodo tudi v Dolenjskih Toplicah imeli brezplačne prevoze starejših, ki so jih poimenovali »Pelji me, prosim«. Občina se je namreč odzvala na pobudo Društva upokojencev Dolenjske Toplice, ki je, kot je dejal njegov predsednik Dušan Kraševec, potrebo po tovrstni storitvi na območju občine začelo ugotavljati pri izvajanju projekta Starejši za starejše. Interes po brezplačnih prevozih ...

