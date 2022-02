Smrtno nevarne razmere v Avstraliji #video #foto SiOL.net V nekaterih delih vzhodne Avstralije se po hudih nalivih spopadajo s hudimi poplavami, oblasti pa so danes opozorile, da so razmere smrtno nevarne. Poplave so najhuje prizadele zvezno državo Queensland, kjer je v poplavah umrlo osem ljudi, tri osebe pa pogrešajo.

Sorodno Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Robert Golob

Matej Tonin