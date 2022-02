Ob 11.38 je v Zgornji Gorici, občina Rače-Fram, na dvorišču zagorela skladovnica drv. Lastnik in njegov sosed sta požar deloma pogasila. Požar so dokončno pogasili gasilci PGD Spodnja in Zgornja Gorica, Podova in Rače, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.