IPCC: Podnebnim udarcem se v nekaterih primerih ne bo več mogoče izogniti 24ur.com Skoraj polovica prebivalcev planeta je zelo ranljiva za uničujoče vplive podnebnih sprememb, je v poročilu posvaril Mednarodni panel za podnebne spremembe, ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Strokovnjaki so v poročilu med drugim poudarili, da je priložnosti za ukrepanje vse manj. Nekateri večji vplivi so že nepopravljivi, denimo skoraj vse plitvovodne korale bodo najverjetneje propadle. Do...

