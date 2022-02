Jože Čeper do slovenskega izida dneva, Dvoršakova do 38. mesta SiOL.net Slovenski strelec Jože Čeper je na današnji uvodni tekmi letošnjega svetovnega pokala v Kairu osvojil 29. mesto v disciplini zračna puška 10 metrov. Petindvajsetletni strelec iz Gornjih Ležeč je zadel 576 krogov, do preboja v polfinale pa so ga ločili trije krogi.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Rajmond Debevec Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek

Anže Logar

Igor Zorčič