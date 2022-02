V nedeljo so v Sloveniji ob 751 PCR-testih in 4673 hitrih antigenskih testih potrdili 656 okužb s koronavirusom, kar je najmanj dnevno potrjenih okužb letos. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 40.695 primerov aktivnih okužb, 2970 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je po podatkih vlade zaradi covida-19 hospitaliziranih 294 bolnikov, na intenzivnih 91. Na navadnih oddelkih so zaradi covida-19 h ...