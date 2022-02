Igralski ceh premešal karte v sezoni nagrad: slavila drama CODA RTV Slovenija Podelitev nagrad igralskega ceha (SAG) je premešala karte v sezoni nagrad: domnevna favorita Moč psa in Belfast sta ostala praznih rok, dve ključni nagradi pa sta odnesla drama CODA in Jessica Chastain s filmom The Eyes of Tammy Faye.

