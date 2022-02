V Črnomlju so med prireditvami ob občinskem prazniku odprli prenovljeni del Grajske ceste in tamkajšnjo prenovljeno šolsko pešpot. Prenovitvena projekta sta bila povezana, so povedali na črnomaljski občini. Občina je zanju skupaj odštela nekaj več kot 510.000 evrov. preberite več » ...