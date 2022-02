Ob 14.25 se je na območju Lubnika, občina Škofja Loka, izgubil starejši planinec. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so v sodelovanju z občinsko ekipo civilne zaščite INFOKOM CZ Škofja Loka in njihovim dronom ter s pomočjo policijskega helikopterja LPE pregledali območje Lubnika, locirali nepoškodovano osebo, jo rešili iz težko dostopnega terena in pospremili v dolino, kjer so jo prevzeli svojci, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. FOTO: GRS Škofja Loka