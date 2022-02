Piše: Alenka Jeraj Nihče si ni predstavljal, da bi lahko v letu 2022 prišlo do vojne na evropskih tleh, čeprav smo se pogosto čudili nekaterim potezam ruskega predsednika Putina ali dogajanju na Balkanu. Vedno so različni interesi in načrti, a zadnja leta je vseeno prevladovalo sodelovanje med državami v Evropi. Občasno medlo, do nekaterih držav pa zelo, ostro je bilo sicer ravnanje uradnikov v Br ...