Slovenija se pripravlja na prihod beguncev, prve so sprejeli v Velenju #video SiOL.net Ukrajino je do danes zapustilo več kot pol milijona državljanov, povečini žensk in otrok. Nekaj jih je prispelo tudi v Slovenijo. Minulo noč so jih pripeljali v Velenje. Zaenkrat gre za družini v Ukrajini zaposlenih delavcev podjetja Esotech, kaj kmalu pa lahko pričakujemo tudi organizirane transporte. Na vladnem nivoju so imeli dopoldan že drugi krog usklajevanja vseh vpletenih v njihov prihod in...

