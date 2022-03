Izrazit pospešek v gospodarski rasti spremlja močno povišana inflacija; negotovost zaradi ruske agresije Energetika.NET V lanskem zadnjem četrtletju je v Sloveniji gospodarska rast močno presegla povprečje evrskega območja, močna konjunktura se je nadaljevala tudi na začetku leta, a bodo prihodnja gibanja pod vplivom dogodkov, povezanih z rusko vojaško agresijo, so v sporočilu za javnost izpostavili v Banki Slovenije. Inflacija se sicer povečuje že osem mesecev in je višja od povprečja evrskega območja, dodajajo. Po SURS-ovih podatkih so se cene življenjskih potrebščin v Sloveniji februarja na letni ravni v povprečju zvišale za 6,9 odstotka in bile od januarskih višje za 1,4 odstotka.

