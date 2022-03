Ruski predsednik Vladimir Putin je s svojo retoriko dal jasno vedeti, da misli resno. Ko je ruska vojska v četrtek vstopila na ozemlje Ukrajine, je Putin dejal, da bo “posebna vojaška operacija” namenjena “denacifikaciji” njene suverene sosede. “Njen cilj je zaščititi ljudi, ki so bili podvrženi ustrahovanju in genocidu /…/ zadnjih osem let. In za to si bomo prizadevali za demilitarizacijo in dena ...