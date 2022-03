Dokumentarec Svet brez čebel ob 20.00 na TV SLO 2 RTV Slovenija Čebele naseljujejo Zemljo dobrih 100 milijonov let, zadnja leta pa intenzivno kmetijstvo, pesticidi in herbicidi povzročajo množične pomore njihovih kolonij. Kakšna je usoda čebel in čebelarjev iz Francije, Kambodže, Ekvadorja, Bolivije, ZDA, Kitajske …?

