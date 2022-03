Dragićev Brooklyn do visokega poraza proti Raptorjem 24ur.com Košarkarji Toronto Raptors, bivši soigralci Slovenca Gorana Dragića v severnoameriški ligi NBA, so zkoristili težave Dragićevega zdajšnjega kluba Brooklyn Nets in v New Yorku visoko zmagali s 133:97. Pri Brooklynu sta manjkala Kevin Durant in trener Steve Nash, nihče pa ni znal zaustaviti Scottieja Barnesa, ki je dosegel 28 točk in 16 skokov. Nekdanji slovenski reprezentant je zbral šest točk in ...

