[Iz minute v minuto] Evropski parlament podprl predlog Janše in Morawieckega za sprejem Ukrajine v EU; Lavrova bojkotirali Nova24TV Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek napadel Ukrajino, včerajšnja pogajanja niso prinesla uspeha. Vse več držav sprejema nove in nove sankcije proti Rusiji. Dogajanje spremljamo iz minute v minuto. 16.12 Evropski poslanci bodo v resoluciji predvidoma med drugim pozvali še h krepitvi podpore Ukrajini, tudi obrambne, ter k omejitvi uvoza ruskega plina in nafte. Predsednica parlamenta Roberta ...

