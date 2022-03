Profesorji ruščine v Sloveniji so v pismu za javnost izrazili podporo ukrajinskemu narodu, ki se sooča z rusko invazijo. Izrazili so ogorčenje in žalost nad “nerazumno vojaško odločitvijo trenutne ruske vladajoče politike in njenega predsednika”. “Kot jezikoslovci radi spoznavamo in občudujemo različne jezike in njihove kulture, tako je tudi v primeru Ukrajine in Rusije. Pri […]