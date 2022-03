Xiaomi v Ljubljani predstavil serijo Redmi Note 11 mobile.si Xiaomi je na dogodku v Ljubljani uradno predstavil dolgo pričakovano serijo izdelkov Redmi Note 11, ki so na voljo tudi pri nas. Serijo sestavljajo številne naprave in sicer pametni telefoni Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, in Redmi Note 11, ter pametna ura Redmi Watch 2 Lite in slušalke Redmi Buds 3 Lite.

