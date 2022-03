Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Slovenski BDP se je lani realno okrepil za 8,1 odstotka, potem ko se je po izbruhu epidemije covida-19 in delnem zaprtju javnega življenja v 2020 zmanjšal za 4,2 odstotka. Ekonomist dr. Igor Masten pravi, da je na visoko gospodarsko rast vplivala kombinacija spodbujevalne fiskalne in monetarne politike. Predvsem so tudi na visoko domačo potrošnjo vplivali dohodki, ki ...