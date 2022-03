Ukrajinski vojaki na Kačjem otoku: od mrtvih herojev do vojnih ujetnikov 24ur.com Po tem, ko je odjeknila novica, da je 13 ukrajinskih vojakov s Kačjega otoka še vedno živih, se pojavlja vprašanje, kaj se je zares zgodilo, in očitki o lažnih novicah. Seveda obstajata ruska in ukrajinska plat zgodbe. Medtem ko Rusi trdijo, da so vojaki v hipu prostovoljno odložili orožje in se predali, Ukrajinci pravijo, da so se junaško borili, dokler jim ni zmanjkalo municije. Vojaki so zdaj ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Moskva

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Martin Novšak

Goran Dragić