V nesreči na smučišču Cerkno huje poškodovan mlajši smučar Primorske novice Včeraj so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je na smučišču Cerkno prišlo do naleta dveh smučarjev. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da se je nezgoda zgodila na progi Lom 3, kjer se je takrat še neznana smučarka zaletela v mlajšega smučarja, ki je smučal pred njo in je zavijal v desno.

