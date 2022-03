Anej in Rok Piletič sta svoji oboževalki poklonila darilo, ki si ga bo zapomnila za celo življenje TOčnoTO.si Anej in Rok Piletič – BQL vedno znova presenečata Brata Anej in Rok Piletič, ki ju poznamo pod skupnim imenom BQL, sta preteklo nedeljo zapela pesem svoji oboževalki za 40. rojstni dan. Videti je, da so se gosti odlično zabavali. Anej in Rok ljudi vedno prevzameta s svojo iskrenostjo in toplino. Zelo lepo se nam […] Anej in Rok Piletič sta svoji oboževalki poklonila darilo, ki si ga bo zapomnila za...

