Bo četrtina zračnega tovora med Evropo in Azijo morala najti druge poti? RTV Slovenija Zaprtje zračnega prostora po začetku vojne v Ukrajini je sprožilo pritisk na svetovne dobavne verige, ki so že dodobra načete zaradi koronakrize. Nekateri ladjarji so ustavili promet v ruska pristanišča, v Ukrajini so zaseženi slovenski tovornjaki.

Oglasi