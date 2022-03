Piše: C. R. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je v francoskem mestu Rouen udeležila neformalnega zasedanja Sveta za splošne zadeve na temo kohezijske politike. Tema srečanja so bili izsledki osmega kohezijskega poročila in prihodnji razvoj evropske kohezijske politike. Mag. Kirbiš Rojs je sodelovala v razpravi, v kateri so sogovorniki odgovorili na vprašanji, s katerimi investicijskimi ...