Ladja s porscheji in lamborghiniji, ki je včasih plula v Koper, potonila v Atlantiku Primorske novice Felicity Ace, ladje za prevoz avtomobilov, ki je v trupu prevažala 4000 avtomobilov prestižnih blagovnih znamk, porsche, lamborgini, mercedes, volkswagen ... in je sredi februarja zagorela na plovbi sredi Atlantika v bližini Azorov, reševalcem ni uspelo privleči do obale.

