(VIDEO IN FOTO) Pustovanje ZPM Maribor: Odganjali zimo, korono in svetovne neumneže Večer Maribor je na pustni torek preplavilo okoli 3000 pustnih mask, ki so se udeležile pustovanja Zveze prijateljev mladine na Glavnem trgu, spremljala ga je tudi pustna povorka po okrašenih ulicah.

