Stop za ruske in beloruske kolesarske klube in reprezentance, ne pa tudi za kolesarje SiOL.net Vse širšemu bojkotu ruskih in beloruskih športnih klubov in reprezentanc zaradi invazije na Uktrajino se je pridružial še Mednarodna kolesarska zveza (UCI). Tako na tekmovanjih pod njenim okriljem ne bodo smeli nastopati ruski in beloruski klubi in rešprezentance, medtem ko bodo ruski in beloruski kolesarji v drugih klubih lahko nadaljevali sezono.

