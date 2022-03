Laura Beranič (Sanjski moški) povedala resnico! Tega nismo pričakovali TOčnoTO.si Laura Beranič je razkrila nekaj stvari o sebi, ki so presenetile njene oboževalce. Laura je simpatična Mariborčanka, ki je v Sanjskem moškem 2021 iskala ljubezen. Ni je našla, je pa dobila iskrenega prijatelja in nekaj dobrih prijateljic. Ko se je pred dnevi vrnila iz Srbije, je priznala, da mora nadoknaditi spanec za pretekle tedne in […] Laura Beranič (Sanjski moški) povedala resnico! Tega nismo ...

