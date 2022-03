Ob 19.27 je na Tezenski ulici v Mariboru osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posipali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Maribor pri oskrbi ene poškodovane osebe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. ...