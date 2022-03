Po podatkih, ki jih je preveril urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, je bilo v spopadih v Ukrajini ubitih vsaj 13 otrok, so opozorili pri Unicefu. Dodali so, da se bo to število verjetno še povečalo. Številni otroci so bili ranjeni, še več pa jih doživlja hude travme zaradi nasilja, ki se odvija okoli njih, so poudarili. Prav tako več sto tisoč otrok ne hodi v šolo. Vseh ...