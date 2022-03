Avstralija: naraslo je število žrtev, nekateri so noč preživeli na strehah #foto #video SiOL.net Po zadnjih podatkih iz vzhodne Avstralije poročajo o 13 smrtnih žrtvah. Avstralske oblasti so sporočile, da je v zvezni državi Queensland umrlo najmanj devet ljudi, v Novem Južnem Walesu pa štirje. Divja nevihta se počasi premika proti jugu, proti Sydneyju. Nekateri ljudje so še vedno ujeti v svojih domovih.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić

Boštjan Vasle

Matej Tonin