[Video] Poslanec Tomaž Lisec: “Volivci bodo imeli 24. aprila lahko izbiro; med praznimi obljubami in konkretnimi dejanji” Nova24TV Tokrat je v oddaji Obraz volitev voditelj Aleksander Rant gostil dolgoletnega poslanca stranke SDS Tomaža Lisca. Lisec je dejal, da kot poslanec v zadnjih dveh letih zares uživa, ker so tako na državni kot lokalni ravni naredili marsikaj, kar se prej v desetletju, ko je bila stranka SDS v opoziciji, ni dalo. “Zelo sem navdušen, da nam je kljub temu, da nas je prizadela epidemija in smo morali veli ...

Sorodno















Oglasi