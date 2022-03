Pahor odlikoval športne trenerje, ki so pripomogli k izjemnim dosežkom športnikov 24ur.com Državna odlikovanja, red za zasluge, so prejeli posamezniki za izjemne dosežke na področju športa, ki jih potrjujejo vrhunski uspehi slovenskih judoistk in judoistov, slovenskih kolesarjev, slovenskih in tujih športnih plezalk in plezalcev ter slovenska parastrelska reprezentanca.

