Po primanjkljaju občine že dve leti s proračunskim presežkom Vlada RS »Skupne občinske uprave ne pripomorejo le k ekonomski racionalnosti in širjenju znanj ter s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občanke in občane. Namen skupnih občinskih uprav je predvsem skupno opravljanje večjega števila po novi ureditvi tudi razvojnih nalog, naloge pa izvajajo strokovno usposobljeni kadri. To pa pomeni tudi izboljšanje storitev občinskih uprav za občanke in občane vsake posamezne občine,« je na že 14. posvetu skupnih občinskih uprav, ki je tudi letos potekal v spletni obliki, uvodoma poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

