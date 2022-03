»Gospod, imate evro za kruh … Otrok je bolan, nimamo denarja za zdravila … Rad bi šel na vlak, manjka mi le nekaj centov …« S temi besedami že vrsto let mimoidoče skoraj pri vseh večjih kočevskih trgovskih centrih in bencinskih servisi nagovarja skupina moških, ki pri svojih dejanjih sicer ni nasilna, je pa zelo moteča. »Ko jim enkrat odpreš denarnico, se te navadijo in ne zanjo odnehati. Po moje ...