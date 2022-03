Rusi odhajajo! Ruski turisti odpovedujejo rezervacije v Sloveniji Reporter Slovenska zdravilišča se zaradi vojne med Rusijo in Ukrajino soočajo z odpovedjo rezervacij ruskih gostov. V Zdravilišču Rogaška so imeli v teh dneh nekaj gostov, ki so že odšli domov, spomladanske rezervacije pa so odpovedane. Odpovedi beležijo tudi v Te

Sorodno





























































Oglasi