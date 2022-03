Trpeči zaradi vojne naj najdejo prostor v naših srcih in molitvah. Radio Ognjišče Pepelnična sreda je tokrat za vso Cerkev dan molitve in posta za mir. Tako je že dan pred napadom ruske vojske na Ukrajino določil papež Frančišek, ki se je za ta korak odločil z veliko bolečino v srcu zaradi razmer v tej državi. Pobudo so sprejeli voditelji krajevnih Cerkva in dodali, naj bo naš odgovor na to, kar se dogaja, poleg posta in molitve, tudi v solidarnosti z žrtvami ...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Papež Frančišek I.

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin

Borut Pahor

Nika Križnar