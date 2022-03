Tudi na Goriškem zbirajo pomoč za Ukrajince Primorske novice Humanitarne organizacije, društva in prostovoljci na Goriškem so se pridružili mnogim, ki so pokazali solidarnost in nudijo podporo Ukrajincem v vojni. Kot pravijo, so dobrodošli vsi, ki bi želeli pomagati, bodisi z denarjem bodisi materialno.

Sorodno







Oglasi