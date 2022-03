Florjančič: Ukrajinski vrhovni sodniki so prijeli puške in branijo vrhovno sodišče RTV Slovenija Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je ob otvoritvi sodnega leta poudaril pomembnost neodvisnosti sodstva, in dejal, da je ta zdaj ogrožena. Predsednik države Borut Pahor je dejal, da si države, kjer pravu ne bi zaupali, ne predstavlja.

Sorodno





Oglasi