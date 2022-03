Vojaška mobilizacija moških od 18. leta starosti mladim onemogoča, da bi zapustili Ukrajino. Ženske zato bežijo same s svojimi otroci. Z njimi smo se pogovarjali o tem, koga so pustile v domovini in kaj preživljajo. Kje so njihovi očetje, bratje, partnerji? In njihove prijateljice, matere, sestre?