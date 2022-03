Dokopali so se čez polovico slovenske strani druge cevi Dnevnik Čez polovico izkopa na slovenski strani druge cevi predora Karavanke so prišli delavci, ko smo jih včeraj obiskali v predoru. Njegova gradnja trenutno poteka meter za metrom. Preboj do avstrijske strani naj bi dosegli septembra prihodnje leto.

